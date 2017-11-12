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Hakkari'de işyeri inşaatında çökme: 2 yaralı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de inşaat çalışmaları devam eden  tek katlı iş yerine beton dökülmesi sırasında çökme meydana geldi

12 Kasım 2017 20:48

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de inşaat çalışmaları devam eden  tek katlı iş yerine beton dökülmesi sırasında çökme meydana geldi. Olayla yaralanan 2 kişi, Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Olay Bağlar mahallesindeki sanayi sitesinde 16.30 sıralarında meydana geldi. Sanayi sitesinde inşaat çalışmaları süren Kerim Duman\'a ait tek katlı iş yerine, beton dökülmesi sırasında çökme meyana geldi. Olayda, iş yerini sahibi Kerim Duman ile işçi Necip Kaya yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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