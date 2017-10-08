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Hakkari'de işkence ile suçlanan polislerden 5'i teşhis edildi

Avukatlar, olay gecesi işkenceye karışan 70 özel hareket polisinin de tespit edildiğini ifade etti

08 Ekim 2017 22:46

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Şapatan köyüne 6 Ağustos’ta 300 özel hareket polisinin baskın düzenlediği baskın sırasında köylülere işkence yapıldığı iddiası ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında 5 polis teşhis edildi. Mağdur avukatları olaya karışan 70 polisin de tespit edildiğini açıkladı.

İşkence görüntülerinin kamuoyunda büyük yankı uyandırmasından sonra köye giden Başbakan Binali Yıldırım’ın Başdanışmanı Adnan İnanç, İlçe Kaymakamı ve Emniyet Müdürü köylülere, “Bu olay münferit bir gelişmedir. Bundan devletimizi sorumlu tutmayın, onların adına sizden özür diliyoruz bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

İşkenceye uğrayan 100'e yakın kişiden 38'i ilk gün Şemdinli Devlet Hastanesi'nde çalışan Elif Ç. isimli doktordan darp raporu alamadığı için, olaydan 7 gün sonra aldıkları darp raporuyla Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Emniyet Müdürlüğü’nde işkenceye karışan, neredeyse bütün köylülerin tarif ettiği uzun boylu, kirli sakallı “Dayı” lakaplı özel hareket polisinin açığa alındığı açıklansa da, mağdur avukatı buna yönelik ellerine resmi herhangi bir belgenin geçmediğini dile getirdi.

Emniyette işkence olayına karışan polislerin arasında bulunan 5 polisin köylüler tarafından teşhis edildiğini söyleyen avukatlar, olay gecesi işkenceye karışan 70 özel hareket polisinin de tespit edildiğini ifade etti. 70 özel hareket polisinin önümüzdeki günlerde köylüler tarafından teşhis edileceğine anlatan avukatlar, dosyanın hala soruşturma aşamasında olduğunu kaydetti.

Öte yandan rapor almak için gittikleri hastanede köylülere “Siz bunları hak ettiniz teröristlere yardım ediyorsunuz” sözleriyle hakaret eden ve bir genci gözaltına aldırtan Acil Tıp biriminde görevli doktor Elif Ç.’nin ise Aydın Devlet Hastanesi’ne tayininin çıkarıldığı öğrenildi.

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