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Hakkari'de ikinci Cerrah vakası!

Hakkari'de polis dipçiğiyle başından yaralanan 17 yaşındaki Seyfullah Turan'ı ziyaret eden Vali Türker, aileye, 'Çocuklarınıza sahip çıkın' dedi

30 Nisan 2009 03:00

Etilerdeki kesik baş cinayetiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın Münevver Karabulut’un ailesine yönelik "Kızlarını takip etselermiş" sözleri kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı. Bu olayın bir benzeri de bugün Hakkari'de yaşandı.

23 Nisan 2009'da çıkan olaylarda polis tarafından silah dipçiğiyle başından yaralanan ve Van'daki hastanede 6 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilen 17 yaşındaki Seyfullah Turan'ı Hakkari Valisi Muammer Türker ve Emniyet Müdürü Seyfi Sazak ziyaret etti.
Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Türker, “Bazen bu tür toplumsal olaylarda kurunun yanında yaş da yanıyor. Büyükler olarak çocuklarımıza iyi yönde yön vermek ve onların bu tür ortamlardan uzaklaştırılması için hassasiyet göstermek lazım. Siz büyüklerden ricamız, lütfen çocuklarınıza sahip çıkın” dedi. 

DTP'ye yapılan operasyonları protesto etmek amacıyla 23 Nisan'da Hakkari'deki gösterilerde polis kendisine taş atanlara müdahale etmişti. Olaylar sırasında Seyfullah Turan, özel hareket polisi tarafından silah dipçiğiyle başına vurularak ağır yaralanmıştı.
Tüm yurtta büyük yankı uyandıran olaya karışan polis açığa alınırken, olayı araştırmak için de 2 müfettiş görevlendirilmişti. Yaralı olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne getirilen Seyfullah Turan, Beyin Cerrahisi Bölümü'nde tedavi altına alındı. 6 gün tedavi gören Turan, dün sağlık durumunun iyi olması üzerine taburcu edildi.

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