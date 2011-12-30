Hakkari'de iki askerin sır ölümü

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35 gün sonra terhis olacaktı

Baba Sezgin: Kafamız çok karışık

Yaşamını yitiren askerlerden Ahmet sezgin’in Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde oturan ailesi, çocuklarının ölüm haberiyle yıkıldı. Baba Abdurrahman Sezgin, askeri yetkililerden oğlunun ölümüyle ilgili yeterli bilgi alamamaktan yakındı.Milliyet gazetesinin haberine göre, Hakkari’nin Yüksekova İlçesi 34’üncü Piyade Tugay Komutanlığı’nda vatani görevini yapan 21 yaşındaki er Ahmet Sezgin ve ismi henüz öğrenilemeyen bir asker, silah kazası sonucu hayatını kaybetti. Askerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere öğle saatlerinde Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yetkililer, iki askerin kaza sonucu hayatlarını kaybettiğini belirtirken, savcılık konu ile ilgili soruşturma başlattı.Terhisine 35 gün kalan er Ahmet Sezgin’in ölüm haberi, Aydın’ın Nazilli İlçesi’ndeki, Prof. Muammer Aksoy Mahallesi, 1211 Sokak’ta oturan Sezgin Ailesi, terhisine 35 gün kalan Ahmet Sezgin’in ölüm haberiyle yıkıldı. Askeri yetkililerden saat 15.00 sıralarında acı haberi alarak yıkılan aile, olayın nasıl olduğu konusunda yeterli bilgi verilmemesine tepki gösterdi.Aslen Batmanlı olan ve 2’si kız toplam 8 çocuğu bulunan 57 yaşındaki Abdurrahman Sezgin, "Kafamız çok karışık. Olayın nasıl gerçekleştiğini bilmek istiyoruz" derken, acılı anne 46 yaşındaki Güler Sezgin ağıtlar yaktı. Yakınları terhisine 35 gün kalan Ahmet Sezgin’in birkaç gün önce ailesini arayarak dönüş için uçak biletini dahi aldığını söylediği öğrenildi. Sezgin’in cenazesi yarın Nazilli’ye getirilecek.