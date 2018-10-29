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Hakkari'de İHA ile tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Kavaklı bölgesinde jandarma ve polisin  sürdürdüğü operasyonlar sırasında, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

29 Ekim 2018 02:11

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Kavaklı bölgesinde jandarma ve polisin  sürdürdüğü operasyonlar sırasında, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 2 PKK\'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 28.10.2018 günü saat: 21.30 sıralarında İlimiz Merkez Kavaklı Köyü kırsal alanında tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\" denildi.

 

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