Hakkâri'de havanlı saldırı: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkkâri'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üs bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK 'lı tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

PKK'lıların Çukurca'daki askeri üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda da bir asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.

Şemdinli'nin Ortaklar bölgesindeki askeri üs bölgesine saat 14.00 sıralarında PKK'lılar tarafından saldırıda bulunuldu. Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinden yapıldığı bildirilen havanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.