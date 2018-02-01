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Hakkâri'de havanlı saldırı: 2 şehit, 2 yaralı

Çukurca ilçesindeki üs bölgesine düzenlenen saldırıda da 1 asker şehit olmuştu

01 Şubat 2018 19:57

Hakkkâri'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üs bölgesine  Kuzey Irak tarafından PKK 'lı tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

PKK'lıların Çukurca'daki askeri üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda da bir asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.

Şemdinli'nin  Ortaklar bölgesindeki askeri üs bölgesine saat 14.00 sıralarında PKK'lılar tarafından saldırıda bulunuldu. Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinden yapıldığı bildirilen havanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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