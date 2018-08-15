Hakkari'de 'hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulaması

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)-HAKKARİ\'de, \'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' projesi kapsamında, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı.

Kurban Bayramı\'nda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı\'nın talimatıyla 81 ilde hayata geçirilen \'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' projesi Hakkari\'de uygulandı. Proje kapsamında kent merkezindeki Medeni Sancar kavşağındaki uygulama noktasında trafik polisleri tarafından denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durduruldu. Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve ekipler tarafından araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi. Çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalması istendi.

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