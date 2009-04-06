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Hakkari'de Halfeti gerginliği

Hakkari'de, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 2 kişinin ölümüne yol açan olayları protesto eden gruba polis müdahale etti.

06 Nisan 2009 03:00

Hakkari'de, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü bahanesiyle Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çıkan ve 2 kişinin ölümüne yol açan olayları protesto eden gruba polis müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Merzan mahallesinde toplanan bir grup, yola barikat kurduktan sonra terör örgütü PKK lehine slogan attı. Gruba müdahale eden güvenlik güçleri, basınçlı su ve biber gazı kullandılar.

Polisin müdahalesiyle ara sokaklara dağılan grup, eylemlerini burada sürdürmeye çalıştı.

Güvenlik güçleri, ara sokaklarda ve diğer mahallelerde toplanarak eylemini sürdürmek isteyen küçük grupları dağıtmaya çalışıyorlar.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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