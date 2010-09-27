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HAKKARİ'DE HAFİF ŞİDDETLİ DEPREM HAKKARİ (A.A)

27 Eylül 2010 11:48

-HAKKARİ'DE HAFİF ŞİDDETLİ DEPREM HAKKARİ (A.A) - 27.09.2010 - Hakkari merkeze bağlı Bağışlı köyünde 4.1 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin saat 07.26 sıralarında merkeze bağlı Bağışlı köyünde meydana geldiğini bildirdi. Bu depremden önce yine aynı bölgede saat 04.36'da Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğu açıklandı. Kent merkezinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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