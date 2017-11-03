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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 1 ay yasak

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği gösteri, yürüyüş ve benzeri etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını; kanuna uygun gösteri, toplantı ve yürüyüşlerin ise Valiliğin iznine bağlandığını duyurdu

03 Kasım 2017 18:23

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği gösteri, yürüyüş ve benzeri etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını; kanuna uygun gösteri, toplantı ve yürüyüşlerin ise Valiliğin iznine bağlandığını duyurdu.
Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada, kentte basın açıklaması yapma, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri her tür eylem ve etkinliğin 30 gün boyunca yasaklandığı duyuruldu. Açıklamaya göre Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri ise bu süre zarfında Valiliğin iznine bağlı olacak.
Açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi: \"2935 sayılı OHAL Kanunu\'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 03.11.2017 ile 02.12.2017  tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle Valilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise, aynı hükümler doğrultusunda  03.11.2017 ile 02.12.2017 tarihleri arasında  30 gün süre ile yasaklanmıştır.\" 
 

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