Hakkari'de göreve iade edilen Ak Parti İl Başkanı çiçeklerle karşılandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- AK Parti Hakkari İl Başkanlığı görevine iade edilen Emrullah Gür ve yönetim kurulu üyeleri, göreve başladı. Çiçekler ve sloganlarla karşılanan Başkan Gür, parti binasındaki konuşmasında, \"2019 seçimlerinde Hakkari ve ilçelerinin belediyelerini almak için çalışmalar başlattık\" dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu\'nun (MKYK) Hakkari 6\'ncı olağan kongresinin iptali üzerine İl Başkanlığı görevine iade edilen Emrullah Gür, Ankara dönüşü parti binası önünde kadın erkek yüzlerce kişi tarafından çiçekler ve sloganlarla karşılandı. Tebriklerin ardından partinin toplantı salonunda konuşan İl Başkanı Emrullah Gür, mevki ve makamların gelip geçici olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

\"Esas olan sevgidir. Bütün kardeşlerimizin, bütün dostlarımızın tamamını kucaklayacağız. Küskünlüğe asla yer vermeyeceğiz. Bu kapı dün olduğu gibi bugün de Hakkari\'deki tüm halkımıza açıktır. Hakkari\'deki bütün vatandaşımızın başımızın üstünde yeri vardır. Onların istekleri ve talepleri bizim için emirdir. Biz bu saatten sonra ekibimizle beraber kadın kolları, merkez ilçe başkanımız, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçe başkanlarımızla el ele, gönül gönüle vererek Hakkari için hizmet edeceğiz. 2019 seçimlerine girmeden önce bütün çalışmalarımıza çok hızlı ve ivedi bir şekilde başlayacağız. Allah\'ın izniyle Hakkari Merkez, Çukurca, Yüksekova ve Şemdinli belediyelerini alabilmek adına bugünden başlayacağız. Rabbim bizi mahçup etmesin. Rabbim inşallah Hakkari için Hakkari halkına iyi hizmet yapmayı nasip etsin.\"

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