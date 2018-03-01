Hakkari'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- ANKARA, Van ve Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde \'göçmen kaçakçılığı\' yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynakları ve göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Ankara, Van ve Şemdinli ilçesinde \'göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve parada sahtecilik\' yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek, şöyle denildi:

\"20.02.2018 günü Ankara, Van İlleri ile İlimiz Şemdinli İlçesinde “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Parada Sahtecilikö suçunu işlemek amacıyla şebeke kuran ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 9 şahsa yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyon faaliyeti neticesinde 6 şahıs İlimizde yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmışlardır.\"

Valiliğin açıklamasında, gözaltına alınan 6 kişinin ifadeleri doğrultusunda, 23 kişinin daha göçmen kaçakçılığı yaptıklarının belirlenmesi üzerine, ekipler Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ikinci operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 12 kişinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılarından birinin alınan ifadesi doğrultusunda bir kadının 3 çocuğuyla birlikte, para karşılığı yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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