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Hakkari'de gençler arasındaki kavgaya müdahale eden bir polis yaralandı

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA) Hakkari'de, bir grup genç arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü

10 Haziran 2018 10:51

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)

Hakkari\'de, bir grup genç arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya müdahale eden bir polis memuru çıkan arbedede hafif şekilde  yaralandı. Olayın büyümesi üzerine, polis havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalıştı.

Olay saat 00.30 sıralarında kent merkezindeki Bulvar Caddesi\'nde meydana geldi. Bilinmeyen  nedenden dolayı bir grup genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gençler arasında kavga çıktı. Polis ekipleri kavga eden tarafları ayırırken, yaşanan arbedede bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Olayların büyümesi üzerine, polis ekipleri göz yaşartıcı bomba kullanıp, havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalıştı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Gençler arasındaki kavga
-Polis ekiplerinin göz yaşartıcı bomba kullanması
-Gazdan etkilenen vatandaşlar, kaşışırken
-Polisin havaya ateş açması
-Yaralı polisi için gelen ambulans
-Detaylar
-Gözaltına alınan gençlerin polis aracına bindirilmesi
-Genel ve detaylar

 

 

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