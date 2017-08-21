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Hakkari'de FETÖ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyelerinin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı

21 Ağustos 2017 19:04

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyelerinin şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliği, FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
\"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 09.08.2017 ve 10.08.2017 günü ilimiz merkezde FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne müzahir şahısların kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları Bylock isimli programı kullandığı tespit edilen 3 şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslardan biri çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\" 

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