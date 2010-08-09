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HAKKARİ'DE EŞ ZAMANLI SALDIRILAR HAKKARİ (A.A)

09 Ağustos 2010 01:50

-HAKKARİ'DE EŞ ZAMANLI SALDIRILAR HAKKARİ (A.A) - 08.08.2010 - Hakkari kent merkezindeki polis, adliye ve MİT lojmanları, Emniyet Müdürlüğü binası ile AK Parti il binasına eş zamanlı saldırılar düzenlendi.  Alınan bilgiye göre, Bulvar ve Konak caddelerinde bulunan polis, adliye ve MİT lojmanları, Dağgöl Mahallesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binası ile Kayacan Caddesi'ndeki AK Parti il binasına terör örgütü PKK üyelerince havai fişek ve molotofkokteyli atıldı, silahla taciz ateşinde bulunuldu. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle teröristler bölgeden uzaklaştı.  Molotofkokteylinin Bulvar Caddesi'nde bulunan polis lojmanının 4. katındaki daireye isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Saldırılarda ilk belirlemeye göre can kaybının olmadığı, kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alındığı bildirildi. 

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