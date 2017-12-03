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Hakkari'de, engelliler unutulmadı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, Vangölü Elektrik Dağtım Anonim Şirketi (Vedaş), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, engellileri kahvaltıda buluşturdu

03 Aralık 2017 16:14

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, Vangölü Elektrik Dağtım Anonim Şirketi (Vedaş), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, engellileri kahvaltıda buluşturdu.
Kahvaltı programına, Vedaş Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, Epsaş Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, Hakkari Belensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, Sümbül Bedensel Engeliler Basketbol takımı yöneticileri ve Vedaş personeli katıldı.
Vedaş Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, bütün engellilerin, 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutladıklarını belirterek, “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, özelde Hakkari’deki engellilerin, genelde dünyadaki tüm engellilerin bu anlamlı günün kutluyoruz. Vedaş ailesi olarak kendi sektörel faaliyetlerimiz dışında, bu tür sosyal sorumluluk projeleri kapsamında önemli ve anlamlı günleri insanlarımızı hatırlama adına Hakkari Engelliler Derneği Başkanımız, Sümbül Bedensel Engelliler Basketbol Takımı başkanı ve sporcuları ile kahvaltıda bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Önemli olan bu tür günlerde engellilerimiz anımsamak, hatırlatmaktır. Biz, Vedaş ailesi olarak engellerimizin sportif faaliyetlerine gücümüz nispetinde destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin en ücra köşesinde bulunan dağ kentimizde bu tür gönlü zengin yüreği zengin gençlerimizin engelli olmalarına rağmen Hakkari’yi dışarıda en iyi şekilde temsil ediyorlar. Bütün işadamlarımızı ve yetkileri bu gençlerimize destek vermeye davet ediyoruz. Hakkari’de yapılacak yeni yapıların, cadde ve sokakların engelliler düşünülerek yapılmasını talep ediyoruz\" dedi.
Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ise böyle anlamlı bir günde kendilerini hatırlayıp kahvaltıda bir araya getiren Vedaş yetkililerine teşekkür etti.

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