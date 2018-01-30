Hakkari'de emniyetten ücretsiz giyim mağazası

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, maddi durumu kötü ailelerin ihtiyacının karşılanması için ücretsiz giyim mağazası açtı.

Hakkari Valiliği\'ne ait binanın zemin katına yapılan mağazanın açılışı, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Kahraman, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz tarafından yapıldı. Hakkari Valisi Toprak, maddi durumu kötü ailelerin mağazadan yararlanabileceklerini ve ücretsiz olarak istedikleri kıyafetleri alabileceklerini belirterek şöyle konuştu:

\"Türkiye geneli çalışan bir firma, yaptığımız yazışma sonucunda 10 bin parça kıyafet gönderdi. Bunun yanı sıra yine İstanbul\'dan değişik firmalar, hayırsever vatandaşlarımız tarafından da bu projemiz desteklendi. Valiliğimiz de bu işin içinde olduğu için zemin kattaki bir odamızı bu proje için tahsis ettik. Burada muhtaç olan çocuklarımız, gençlerimiz kendilerine yakışır gördüğü ihtiyaç olarak değerlendirdiği bir kıyafeti alabilecek. Mağazamız haftanın her günü de vatandaşlarımıza hizmet verecek.\"

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