Hakkari'de düzenlenen operasyonda kaçak malzemeler ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, insansız hava araçları (İHA) destekli düzenlenen operasyonda büyük miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurları tarafından insansız hava aracı ile tespit edilen görüntüler sonucunda icra edilen kaçakçılıkla mücadele operasyonları, Şemdinli ilçesinin Durak mezrasında 38 bin 800 paket kaçak sigara, Tanyolu Mahallesi'nde bin 700 paket kaçak sigara ile 2 bin 250 litre kaçak akaryakıt, Soğuksu bölgesinde ise 16 bin 345 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.