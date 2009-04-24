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Hakkâri'de dipçikle çocuk döven polis açığa alındı

24 Nisan 2009 11:46

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, izinsiz gösterilerde bir çocuğun yaralanmasına yol açan polis memurunun açığa alındığı bildirildi.

Açıklamada, 23 Nisan 2009 günü Hakkari'de öğlen saatlerinden itibaren çeşitli mahallelerde yapılan korsan gösteri ve güvenlik kuvvetlerini taşlama eylemlerine, güvenlik kuvvetlerince Merzan Mahallesi civarında müdahalede bulunulduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Müdahaleler esnasında, bir güvenlik görevlimizin fevri hareketi neticesinde, bir vatandaşımızın yaralanması üzüntüyle karşılanmıştır. Bahse konu personel açığa alınmış olup, sorumlular hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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