Hakkari’de Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlık

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın, 23 Aralık Cumartesi günü Hakkari\'de katılacağı partisinin 6\'ncı Olağan İl Kongresi öncesi hazırlıklar sürüyor. Kentte faaliyet gösteren 10 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi, esnafı dolaşarak mitinge ve kongreye davet etti.

Hakkari Baro Başkanı Zeydin Kaya, \"Bizler bugün sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderlerimizle birlikte, esnafımızı ziyaret edip, Cumhurbaşkanımızı karşılamaya ve kongreye katılmaya davet ediyoruz. Mitinge ve kongreye bütün esnafımızı bütün Hakkarili kadınlarımızı, gençlerimizi davet ediyoruz\" dedi.

Hakkari\'nin il statüsünden ilçeye dönüşmemesi gerektiğini de vurgulayan Baro Başkanı Kaya, \"Bilindiği üzere iki yıldır Hakkari’nin il statüsünden ilçeye dönüştürülmesi meselesi gündemdedir. Hakkari, kadim bir kenttir. 81 yıllık Türkiye Cumhuriyeti\'nin bir kentidir. 1000 yıllık bir tarihi geçmişi olan bir kentin ilçe yapılmaması gerekir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, medeniyet kentinin, bu tarihi kültürün güzelliklerini misafirperverliğimizi göstererek şehrimizin aynı şekilde il olarak devam etmesini inşallah göstereceğiz\" diye konuştu.



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