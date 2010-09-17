-HAKKARİ'DE CENAZE GERGİNLİĞİ HAKKARİ (A.A) - 17.09.2010 - Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 9 kişiden 1'inin cenazesinin, Hakkari'de toprağa verilmesi sırasında, bir grup polise taşla saldırdı. Aydın Erol yönetimindeki 65 EN 341 plakalı minibüsün merkeze 28 kilometre uzaklıktaki Geçitli köyü ile Durankaya beldesi arasından geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 9 kişinin cenazesi, yakınları tarafından Hakkari Devlet Hastanesi morgundan alındı. Gazi Mahallesi'nde toprağa verilecek Eşref Gür'ün cenazesi, hastane önünde bekleyen kalabalık grup tarafından omuzlarda taşındı. Cenazenin Gazi Mahallesi'ne taşınması sırasında, gruptan bazı kişiler, çevre güvenliğini sağlayan polise taşla saldırdı. Yoğun taş saldırısı üzerine polis basınçlı su ve biber gazı ile grubu dağıttı. Eşref Gür'ün cenazesi, Gazi Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Patlamada yaşamını yitirenlerden 4'ünün cenazesinin Geçitli köyünde, 2'sinin merkeze bağlı Bay köyünde, diğer 2 kişinin ise Yüksekova'da toprağa verileceği bildirildi.