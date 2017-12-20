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Hakkari'de çay paketleri arasında 3 kilo 283 gram eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta yaptığı aramada çay paketlerinin içine gizlenmiş 3 kilo 283 gram eroin ele geçirildi

20 Aralık 2017 17:58

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta yaptığı aramada çay paketlerinin içine gizlenmiş 3 kilo 283 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı. 
Türkiye\'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlar devam ederken, finans kaynaklarının kesilmesi için de yoğun çalışma yürütülüyor. Jandarma ekipleri, 2 gün önce Çukurca\'nın Karataş bölgesinde yapılan yol kontrollerinde şüphe üzerine bir aracı durdurularak arama yaptı. Yapılan aramalarda çay paketlerinin içine gizlenmiş 3 kilo 283 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen bir kişi tutuklandı. 

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