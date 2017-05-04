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Hakkâri'de çatışma;7 asker yaralı

Askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı öldürüldü

04 Mayıs 2017 13:33

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı öldürüldü. 1'i ağır 7 askerin ise yaralandığı bildirildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, Güvendağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK mensuplarının Gerki Tepe üs bölgesindeki görevlilerce tespit edildiği belirtildi. 

Bunun üzerine bölgeye Süper Kobra taarruz helikopterlerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yakın hava desteği kapsamında 8 hedef Hava Kuvvetleri tarafından bölgeye sevk edilen F-16 savaş uçaklarınca vurulmuştur. Sınır ötesinden eş zamanlı saldırılarını gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan arazi arama ve tarama faaliyetinde çok sayıda roketatar ve AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir. Çıkan çatışmada 1'i ağır olmak üzere 7 askeri personel yaralanmış, sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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