Hakkari'de çatışma çıktı: İki asker şehit oldu, 13 PKK’lı öldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınırında dün başlayan operasyonda PKK'yla sağlanan sıcak temasta 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Operasyonlarda 13 PKK'lı öldürüldü.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nce “Son bahar temizliği” adı verilen operasyon kapsamında dün Çukurca ilçe merkezinde bulunan Jandarma Komando Taburu'ndan çıkan mayına dayanıklı “kirpi” ve “kobra” adı verilen zırhlı araçlar, frekans karıştırıcı jammerler eşliğinde sınıra sevk edilen askerlerle Irak sınırındaki Kazan Vadisi ile Kavuşat bölgeleri arasında geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

Sabah erken saatlerde bir grup PKK'lıyla sıcak temas sağlandı. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre çıkan çatışmalarda iki asker şehit oldu, 3 asker yaralandı, 13 PKK'lı da öldürüldü.

Çukurca ve Hakkari'deki askeri birliklerden havalanan helikopter, bölgeye jandarma özel harekat ekipleri indirdi. Hava destekli yürütülen operasyonlar kapsamında, insansız hava araçlarının alınan görüntüler doğrultusunda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar belli hedefleri bombaladığı bildirildi.

Bölgedeki operasyonlar hava destekli olarak devam ediyor.

Çukurca’da uçak hareketliliği

Sabah saatlerinde başlayan operasyon ve sıcak çatışmalar yer yer devam eederken, öğlen saatlerinde ise aynı bölgede uçak hareketliliği yaşandı. Saat 14.00 sıralarında Hakkari yönünden gelen 2 savaş uçağının Irak sınırındaki Kazan Vadisi’ne doğru gittikleri görüldü.

Umurlu karakolu'na saldırı

Çukurca’daki askeri hareketlilik devam ederken, aynı saatlerde Şemdinli İlçesi’nin Derecik Beldesi’nde bulunan Umur Karakolu’nun üs bölgesine de bir grup PKK’lı tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırının, Irak topraklarından yapıldığı belirtilirken, askerler de saldırıya anında karşılık verdi. Ölen ve yaralanın olmadığı bölgede operasyonlar sürüyor. Sabah saatlerinde ise Derecik Beldesi’nde bulunan 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı’na havan toplu saldırı yapılmıştı.

Şemdinli'de tabura havanlı saldırı

Sabah saatlerinde Irak sınırında bulunan Şemdinli İlçesi'nin Derecik Beldesi'nde bulunan Derecik 2. Hudut Tabur Komutanlığı'na Balkaya Dağları'ndan bir grup PKK'lı tarafından havan topu ile saldırı düzenlendi. 4 havan mermesi Tabur yakınlarına düşerken, saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Anında karşılık verilen saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.

Şemdinli ilçe merkezinde ise sabah saatlerinde yoğun helikopter hareketliliği yaşandı. Şemdinli 3. Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı’nda kalkan çok sayıda skorsky helikopter sınır birliklerine ve operasyon bölgelerine asker ve mühimmat taşıdı.

Skorsky helikopterler askeri operasyonların yoğunlaştığı Şemdinli ilçesindeki Goman Dağı, Beyaz Tepe, Meydan Tepe, Bağlar Köyü kırsalı ile Güzelkaya, Rüzgarlı ve Zorgeçit mezralarının kırsalına asker ve mühimmat taşıdığı belirtildi.