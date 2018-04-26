T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de çatışma: 3 PKK'lı terörist öldürüldü (3)

HAKKARİ'DEKİ ÇATIŞMADA  PKK'NIN BÖLGE SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ Hakkari Valiliğinden, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 teröristin yaralı yakalandığı çatışma ile ilgili açıklama yapıldı

26 Nisan 2018 14:10

HAKKARİ\'DEKİ ÇATIŞMADA  PKK\'NIN BÖLGE SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ
Hakkari Valiliğinden, 3 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 teröristin yaralı yakalandığı çatışma ile ilgili açıklama yapıldı. Valilik, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör örgütünün sözde Ördekli bölge sorumlusu \'Şahan\' kod adlı Menderes Demir olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
\"26.04.2018 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 1’i ölü, 1’i ağır yaralı olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu ele geçirilmiştir. Arazinin sarp ve engebeli olmasından yararlanarak kaçmaya çalışan 2 bölücü terör örgütü mensubu ise F-16 savaş uçakları ile icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları arasında örgütün Ördekli bölge sorumlusu \'Şahan\' kod adlı Menderes Demir’in de olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARİPKK BÖLGE SORUMLUSUValiliğindenPKKValilikMenderes DemirAçıklamadaArazininF16EtkisizMenderes DemirinKonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24