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Hakkâri'de çatışma; 2 şehit

Bölgedeki operasyonların ve yer yer sıcak çatışmaların devam ettiği belirtildi

05 Eylül 2016 13:48

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu. 

Çukurca ilçesine bağlı Çağlayan bölgesi Dağbaşı, Kale ve Seni Tepe'de devam eden operasyonlarda sabah saatlerinde bir grup PKK'lı ile karşılaşıldı.

DHA'nın haberine göre, güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit olurken, bölgedeki operasyonların ve yer yer sıcak çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Şehit 2 asker için bugün öğlen saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlenecek.
 

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