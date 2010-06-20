Hakkâri'de çatışma: 11 şehit...

T24 -

Operasyonda mayın patladı: 2 şehit

12 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkâri'de 1 terörist yakalandı

Milas'taki baba ocağında üzüntü büyük

'Vatan sağ olsun...'

Edirne'nin Kavacık köyü yasta

Terhisine 60 gün kalmıştı

Sakarya'da hüzün var

Şehit Piyade Onbaşı Kayın'ın evinde büyük üzüntü

Gece saat 02:00 sularında Irak ve İran sınırındaki bölüğe bir grup terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerlerin sayısı 9'a yükselirken, yaralı asker sayısı da 13'e indi.Bölgeye takviye ekip gönderilirken, gece boyunca silahlı helikopter ve topçu ateş desteği sağlandı. Ayrıca Irak'ın kuzey bölgesinde tespit edilen hedefler, Hava Kuvvetleri tarafından ateş altına alındı.İlk tespitlere göre, çatışmada 12 terörist etkisiz hale getirilirken saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.Şemdinli'deki saldırının ardından güvenlik güçlerinin, terör örgütü PKK üyelerine yönelik sürdürdüğü, zaman zaman sıcak temasın sağlandığı operasyonda, araziye döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu da 2 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.Bu arada saldırı sonucu yaralanan askerler, Şemdinli Devlet Hastanesi ve Hakkâri Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı askerler, helikopterlerle Hakkâri Asker Hastanesi'ne gönderildi.Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na iniş yapan helikopterden alınan yaralılar, ambulanslarla Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.Genelkurmay Başkanlığı, saldırı üzerine Irak'ın kuzey bölgesinde tespit edilen hedeflerin de Hava Kuvvetleri tarafından ateş altına alındığı, çatışmada 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Teröristlerin saldırdığı birliğin Irak sınırındaki Şemdinli'ye bağlı Tekeli, Günyazı ve Ortaklar köyleri arasındaki Gediktepe mevkisi olduğunu duyuruldu.Yaralı askerlerin, Şemdinli Devlet Hastanesi ile Hakkâri Asker Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındığı bildirildi.Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye kuvvet gönderildiği bildirildi. Çatışmalar halen sürüyor.Genelkurmay'dan PKK saldırısı ile ilgili olarak yapılan açıklamanın tam metni şöyle:"Hakkâri / Şemdinli bölgesinde, Türkiye / Irak hudut hattında görevli bir sınır bölüğüne; bir grup terörist tarafından 19 Haziran 2010 günü saat 02:00'de saldırıda bulunulmuştur.Çatışmada sekiz asker şehit olmuş, on dört asker de yaralanmıştır. Yaralılar hastanelere tahliye edilmiştir.Bölge takviye edilmiş ve gece süresince çatışma bölgesine, silahlı helikopter ve topçu ateş desteği sağlanmıştır. Ayrıca, Irak'ın kuzeyi bölgesinde tespit edilen hedefler de Hava Kuvvetleri tarafından ateş altına alınmıştır.İlk tespitlere göre; çatışmada on iki terörist etkisiz hale getirilmiştir."Bu arada, Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi Vezirli köprü mevkisinde, güvenlik güçlerince alınan bir duyum üzerine yürütülen operasyon sonucu, 1 terörist sağ yakalandı.Teröristle birlikte; 1 tabanca, 1 el bombası, 1 dürbün ele geçirildi.Piyade Er Sabahattin Derin'in (23) Milas'ın İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi Milas İlçe Jandarma Komutanı Kurmay Yüzbaşı Cemal İyigün verdi.Oğlunun şehit olduğu haberinin ardından fenalaşan anne Melek Derin'e sağlık görevlileri müdahale etti. Olayın duyulmasının ardından Muğla ve çevre ilçelerden vatandaşlar ve çok sayıda askeri personel, şehidin ailesine baş sağlığı dileğinde bulunmak için Milas'a geldi.Terörist saldırıda şehit düşen askerlerden Sabahattin Derin'in anne ve babası ''Vatan sağ olsun'' dedi.Şehit Piyade Er Sabahattin Derin'in (23) Milas'ın İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretleri sürüyor. Muğla Alay Komutanı Kurmay Albay Salih Karataş, Milas Kaymakamı Bahattin Atçı, Milas Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Yarbay Coşkun Uçarcılar, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve vatandaşlar acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.Taziyeleri kabul eden şehidin babası Yaşar Derin ve annesi Melek Derin ''Vatan sağ olsun'' dedi.Şehidin kardeşi Ufuk Derin ise gözyaşları içinde, ''Ben şimdi ne yapacağım. Kiminle avunacağım'' diye konuştu. Acı haberi alarak fenalaşan şehidin dedesi Hasan Turgut'a, sağlık personeli müdahale etti.Şehit Oğuz Yelken'in, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyündeki evinde de büyük üzüntü yaşanıyor.Şehit asker Yelken'in, Kavacık köyünde yaşayan annesi Hatice ve babası İlyas Yelken'e acı haberi Uzunköprü Kaymakamı Uğur Kolsuz, Belediye Başkanı Enis İşbilen ve Uzunköprü Jandarma Komutanı Fatih Çetil verdi.Merkeze bağlı Tepecik beldesinde oturan Piyade Er Mehmet Ali Tosun'un şehit olduğu haberini, Aydın Jandarma Alay Komutanı Albay Uğur Özcan verdi.Askerliğinin bitimine 60 gün kalan Mehmet Ali Tosun'un şehit olduğunu öğrenen Baba Abdullah Tosun, kendisini telefonla arayan yakınlarına, ''Vatan için verilecek bir canımız varmış, onu verdik. Oğlumla gurur duyuyorum. Yarın bir gün nasıl olsa bu haberi alacaktık. Bir saat önce olmuş, iki saat sonra fark etmez'' şeklinde konuştu.Aydın Belediyesi Fen İşlerinde işçi olarak çalışan baba Abdullah Tosun, emekli olmak için oğlunun askerden gelmesini beklediğini ifade etti.Anne Müşerref Tosun, ''Benim oğlum hainlerin kurşunuyla şehit oldu. Buna sebep olanlar utansın. Ağlayıp kalleşleri sevindirmeyeceğim'' diye konuştu.Saldırıda şehit olan Piyade Er Mutlu Saydam'ın Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki baba ocağında büyük üzüntü yaşanıyor.Neviye Mahallesi Açmalar mevkisinde yaşayan Piyade Er Mutlu Saydam (21) şehit haberi ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğu haberinin ardından fenalaşan anne Hüsniye Saydam'a sağlık görevlileri müdahale etti.Baba Sıddık Saydam, oğlunun askere gitmeden önce markette çalıştığını belirtti.Oğlunun silahın ne olduğunu bilmediğini ifade eden Saydam, ''Terhisine 57 gün vardı'' diye konuştu.Edirne'deki ikinci Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Kayın'ın (20) ilçe merkezindeki Aşağı Zaferiye Mahallesi Ergül Sokaktaki evine giden askeri yetkililer acı haberi anne Sevgi ve baba Süleyman Kayın'a verdi.Kayın'ın evinin bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı.Şehidin ağabeyi Süney Kayın, kardeşi Mustafa Kayın'ın, şehit olmadan bir gün önce kendisine ''Abi beni aramayın göreve çıkıyoruz. Telefonumu komutanıma teslim edeceğim. Hakkınızı helal edin'' diye telefonla mesaj attığını belirtti.Süney Kayın, ''Çok üzgünüz. Yine de vatan sağ olsun. Ağlamayacağız'' diye konuştu.