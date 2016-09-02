Hakkâri'de çatışma; 1 şehit, 6 yaralı

Hakkari’ nin Çukurca ilçesinde hava destekli sürdürülen operasyonda çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Çatışmada 20 PKK’ lının öldürüldüğü de bildirildi.

DHA'nın haberine göre, Çukurca’nın Uzundere, Perinçek, Seni Tepe, Kala Tepe ve Dağbaşı bölgelerinde geceyoğunlaşan operasyonda PKK'lılarla yer yer sıcak temas sağlandı. PKK'lıların açtığı ilk ateşle bir asker şehit olurken, 6 asker yaralandı.

Çatışmanın ardından Hakkari merkeze bağlı Oğul, Şine Dağı ve Çukurca İlçesine bağlı Kazan Vadisinde PKK’ya yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

TSK'dan hava operasyonu

Türk Hava Kuvvetleri, Çukurca kırsalına düzenlenen hava harekatında bölgede tespit edilen 2 hedefi ateş altına alarak imha etti.

TSK'dan yapılan açıklamada, anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının dün 21.30-21.48 saatlerinde Çukurca kırsalına hava harekatı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, tespit edilen 2 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği, görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçaklarının emniyetli şekilde üslerine dönüş yaptığı kaydedildi.

Çaldıran'da 3 korucu şehit

Van’ın Çaldıran İlçesi'nde de çıkan çatışmada 3 korucu şehit olurken, 4 korucu ise yaralandı.

Dün Tendürek Dağı bölgesinde güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş ile bir köy korucusu şehit olmuştu. Bunun üzerine devam eden operasyonda yaşanan sıcak temasta ise geçici köy korucusu Mehmet Aladağ, Muzaffer Aladağ ve İsa Taş şehit olurken, 4 korucu ise yaralandı.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor