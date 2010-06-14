Hakkâri'de çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

T24 - Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi dağlık kesiminde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Siirt'in Baykan ilçesinde de askeri konvoyun yolda geçişi sırasında, terörsitlerce yola döşenen mayının patlaması nedeniyle 1'i asker 2 kişi yaralandı.





Hakkâri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gece (13 Haziran 2010) saat 22:30 sıralarında sınır emniyeti için görevlendirilen askeri birliğe, ilçeye bağlı Konur köyü dağlık arazi kesiminde terör örgütü PKK üyelerince saldırı gerçekleştirildi.





Saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Hakkâri Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.





Saldırının ardından gecenin karanlığından yararlanarak kaçan terör örgütü üyeleri ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman sıcak temas sağlandığı, bölgede kara ve hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.





Bu arada saldırı sırasında şehit olan askerin, Aydın'ın Söke ilçesi Karacahayıt köyü nüfusuna kayıtlı piyade er Mehmet Ali Birlik olduğu öğrenildi.





Birlik'in cenazesinin, Hakkâri'de düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderileceği bildirildi.







Siirt'te yola döşenen mayın patladı: 2 yaralı







Siirt'in Baykan ilçesinde askeri malzeme taşıyan konvoyun Baykan-Kozluk kara yolunun Gümüşkaş mevkisinden geçişi sırasında daha önce yola terörsitlerce döşenen mayının patladı.





Patlamada 1'i asker 2 kişi hafif yaralandı, bir araçta maddi hasar meydana geldi.





Baykan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Siirt Asker Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.





Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

