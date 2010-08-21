Hakkari'de çatışma: 1 şehit 4 terörist ölü

T24 - Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Aktütün bölgesinde operasyona giden güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, Jandarma Uzman Onbaşı Emrah Yalım şehit oldu.



Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "Şemdinli'de çıkan çatışmada, 1 uzman onbaşı şehit olmuş, devam eden çatışmada 2'si kadın 4 terörist silahları ile birlikte ölü ele geçirilmiştir" denildi.

Aktütün kesimindeki Konur Köyü Jandarma Karakolu'nda görevli askerler dün saat 23.00 sıralarında operasyona giderken, PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada teröristlerin açtığı ilk ateşle Konur Jandarma Karakolu'nda 1 yıldır görev yapan 26 yaşındaki Uzman Onbaşı Emrah Yalım şehit oldu.Takviye birliklerin gelmesiyle kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.



Hakkari Valisi Muammer Türker, operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle yer yer çatışma çıktığını ve ölen teröristler olduğunu söyledi. Türker, şehit askerin cenazesinin Hakkari'de yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adana’nın Kozan İlçesi’nde gönderileceğini belirtti.

Anne-baba hastanede

Jandarma Uzman Onbaşı Emrah Yalım'ın şehit düştüğü haberi Adana’nın Kozan İlçesi’ne bağlı Çobanpınarı Köyü’nde oturan ailesine bugün öğleden sonra Kozan Garnizon Komutanı Binbaşı Bülent Siper tarafından verildi.



Yedi çocuklarından Emrah'ın şehit düştüğü haberini alan 59 yaşındaki Gülten ve 63 yaşındaki Mehmet Yalım çifti baygınlık geçirdi. Yalım çifti burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sakinleştirici iğne yapılan anne- baba, tedaviye alındı.



Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Emrah Yalım'ın cenazesi yarın Kozan'da yapılacak törenin ardinden toprağa verilecek.

