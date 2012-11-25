T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de çatışma: 1 asker yaralı

PKK'lı gurubun etkisiz hale getirilmesi için de bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı

25 Kasım 2012 19:15

 

Hakkari Çukurca'da üs bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş ağır yaralandı.
 
Çukurca ilçesi Gazi Tepe Askeri Üs Bölgesi'ne sabah saatlerinde PKK üyelerince havanlı ve uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir uzman çavuş ağır yaralandı.
 
Yaralı asker, helikopter ile Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakım ünitesinde tutulan askerin, hava muhalefeti nedeniyle Van'a sevk edilemediği belirtildi.

ETİKETLER

hakkariçatışmayaralıpkk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24