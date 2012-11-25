Hakkari'de çatışma: 1 asker yaralı

Hakkari Çukurca'da üs bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş ağır yaralandı.
Çukurca ilçesi Gazi Tepe Askeri Üs Bölgesi'ne sabah saatlerinde PKK üyelerince havanlı ve uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir uzman çavuş ağır yaralandı.
Yaralı asker, helikopter ile Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakım ünitesinde tutulan askerin, hava muhalefeti nedeniyle Van'a sevk edilemediği belirtildi.