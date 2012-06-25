T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de çatışma: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

Güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çatışma yaşandı

25 Haziran 2012 12:27

Hakkari-Şırnak sınırında PKK'lılarla çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 24 Haziran saat 22.00 sıralarında Hakkari-Şırnak sınırındaki Kavaklı bölgesinin kuzeyinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyon esnasında, PKK'lılarla sıcak temas sağlandığı belirtildi.

Çatışmada, 1 uzman çavuşun şehit olduğu, 3 uzman çavuşun da yaralandığı bildirilen açıklamada, ''Bölgede operasyonlar ve arazi arama çalışmaları devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun'' ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER

hakkarişehitpkkkavaklı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24