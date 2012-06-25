Hakkari'de çatışma: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

Hakkari-Şırnak sınırında PKK'lılarla çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 24 Haziran saat 22.00 sıralarında Hakkari-Şırnak sınırındaki Kavaklı bölgesinin kuzeyinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyon esnasında, PKK'lılarla sıcak temas sağlandığı belirtildi.

Çatışmada, 1 uzman çavuşun şehit olduğu, 3 uzman çavuşun da yaralandığı bildirilen açıklamada, ''Bölgede operasyonlar ve arazi arama çalışmaları devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun'' ifadeleri kullanıldı.