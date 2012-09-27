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Hakkâri'de çatışma: 1 asker şehit

Çukurca'da PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

27 Eylül 2012 13:51

Hakkâri ’nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisi Kavuşak Bölgesi’nde sabah saatlerinde güvenlik güçleri ile bir grup PKK ’lı arasında çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre 1 askerin şehit olduğu bölgede, operasyonlar sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri 'nce “Son bahar temizliği” adı verilen operasyon kapsamında dün Çukurca ilçe merkezinde bulunan Jandarma Komando Taburu'ndan çıkan mayına dayanıklı “kirpi” ve “kobra” adı verilen zırhlı araçlar, frekans karıştırıcı jammerler eşliğinde sınıra sevk edilen askerlerle Irak sınırındaki Kazan Vadisi ile Kavuşat bölgeleri arasında geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

Gece saatlerinde bölgede bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmalarda ilk bilgilere göre 1 askerin şehit olduğu, bazı askerlerin yaralandığı ve çok sayıda PKK'lının da etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Öte yandan Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'ndeki 2. Hudut Taburu'na da PKK'lılar tarafından havanlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

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