T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de bombalı tuzak; 1 asker şehit!

Hakkari Van karayolu trafiğe kapatılarak bölgede operasyon başlatıldı

16 Ekim 2016 16:39

Hakkari'de askerlerin arama tarama faaliyeti sırasında, patlayıcı infilak etti. Patlamada 1 asker şehit oldu.

Olay Hakkari - Van karayolunun 30'uncu kilometresindeki Erziki mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Yolda arama tarama faaliyeti yürüten askerler, bir patlayıcı düzeneği görünce müdahale etmek istedi. Bu sırada PKK'lılar uzaktan kumandayla el yapımı patlayıcıyı inflak ettirdi.  Patlamada 1 asker şehit olurken, Hakkari- Van karayolu trafiğe kapatılarak bölgede operasyon başlatıldı.

 

ETİKETLER

HakkariVanPKK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24