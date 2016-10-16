Hakkari'de bombalı tuzak; 1 asker şehit!

Hakkari'de askerlerin arama tarama faaliyeti sırasında, patlayıcı infilak etti. Patlamada 1 asker şehit oldu.
Olay Hakkari - Van karayolunun 30'uncu kilometresindeki Erziki mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Yolda arama tarama faaliyeti yürüten askerler, bir patlayıcı düzeneği görünce müdahale etmek istedi. Bu sırada PKK'lılar uzaktan kumandayla el yapımı patlayıcıyı inflak ettirdi. Patlamada 1 asker şehit olurken, Hakkari- Van karayolu trafiğe kapatılarak bölgede operasyon başlatıldı.