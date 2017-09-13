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Hakkari'de bombalı saldırı; 1 korucu şehit!

Şemdinli -Yüksekova Karayolu Yufkalı mevkiinde arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti

13 Eylül 2017 01:07

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bombalı saldırı sonucu 1 asker ve 2 korucu yaralandı, 1 korucu şehit oldu.

Güvenlik güçlerinin Hakkari'de Şemdinli -Yüksekova Karayolu Yufkalı mevkiinde arama tarama faaliyetleri yaptığı sırada EYP (El Yapımı Patlayıcı) türü patlayıcının infilak etmesiyle 1 korucu şehit oldu. Hain saldırıda 1 asker ve 3 korucu da yaralandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada,"12.09.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Güzelkonak köyü civarında güvenlik güçlerimizin yol emniyeti aldığı sırada bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış El Yapımı Patlayıcı’nın (EYP) infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur, 1 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sevk edildikleri Şemdinli Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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