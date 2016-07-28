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Hakkari'de bombalı araçla saldırı; 2 polis şehit

10 polisin de yaralandığı bildirildi

28 Temmuz 2016 10:11

Hakkari'nin Depin Polis kontrol naktasına PKK’lılar tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis memuru şehit oldu, 10 polis ve 1 sivil yaralandı.

Hakkari kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin Polis kontrol naktasına saat 22.30 sıralarında PKK’lılar bomballı araçla saldırıda bulundu. Şiddetli patlamanın ardından saldırganlar, roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yaşanan patlama ve çıkan çatışmada 1’i ağır 8 polis yaralandı. Ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı polislerden 1’nin ameliyata alındığı, 3’nün ise ayakta tedavi edildiği belirtildi. Bu arada bölgeye sevk edilen çok sayıda güvenlik güçleri PKK’lıları etkisiz hale getirmek için geniş kapsamlı operasyon başlattı.

PKK’lılar tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralanan polislerden 2’si, kaldırıldıkları Hakkari Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Biri sivil, 10’u polis, 11 yaralanının ise hastanede tedavileri tevam ediyor. 

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