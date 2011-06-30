Hakkari'de bir uzman çavuş, Tunceli'de 2 PKK'lı öldü

T24- Hakkari'de mayın patlamasında yaralanan bir uzman çavuş şehit oldu. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ise güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı arasında çatışma çıktı, iki terörist öldürüldü.

Güvenlik güçleri sabah saatlerinde Çukurca'nın Haskel dağı bölgesinde arazi arama-tarama çalışması yaparken mayın patladı. Patlamada yaralanan asker, kaldırıldığı Şırnak Asker Hastanesi'nde şehit oldu.

Tunceli'de de Gözlüçayır köyü kırsalında güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı ile karşılaştı. Çıkan çatışma üzerine bölgeye çok sayıda asker sevk edildi.

Cobra tipi helikopterlerin de havadan destek verdiği operasyonda, iki terörist öldürüldü.

Bölgede dün Kutuderesi mevkii ile Pülümür kırsalında da operasyon yapılmıştı.

