Hakkâri'de bir asker şehit oldu

Hakkâri Çukurca İlçesi'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Zer Tepe bölgesinde PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Çukurca'da sınırın sıfır noktasındaki Zer Tepe üs bölgesine, bugün öğle saatlerinde Irak'ın kuzeyinden PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, sözleşmeli er olduğu belirtilen 1 asker şehit oldu. Güvenlik güçleri, saldırıya anında karşılık verirken, bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi.



Saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.(DHA)