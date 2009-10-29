Hakkari'de Belediye Başkanı ilk kez komutanla tokalaştı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları törenlerinde Hakkari’de bir ilk yaşandı. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Lokman Ekinci ve Belediye Başkanı DTP'li Fadıl Bedirhanoğlu'nun birbirleri ile ilk kez tokalaştı.









Cumhuriyet Bayramı Hakkari’de de çoşku içinde kutlandı. Hakkari Valisi Muammer Türker, Cumhuriyet ile yaşıt olan yaşlılara Cumhuriyet altını hediye etti.

Vali Türker, makamında kabul ettiği 1923 doğumlu Ahmet İrdem, Ahmet Çiftçi ve Ahmet Koç ile bir süre sohbet etti. Daha sonra onlara birer Cumhuriyet altını hediye etti.





Vali Türker, “Cumhuriyetimiz ile aynı yaşıtta olan 3 vatandaşımızı kabul etmiş bulunuyoruz. Bu yaşlılarımıza sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Bunlar Cumhuriyet ile aynı yaşıtta oldukları için kendilerine birer Cumhuriyet altını hediye ettik” dedi. Yaşlıların yaşlılık maaşı bağlanması isteği üzerine Vali Türker, en kısa sürede bunu yerine getirme sözü verdi. Komutanla yan yana oturan Belediye Başkanı DTP'li Bedirhanoğlu, zaman zaman yaşlılarla Kürtçe konuşup sıkıntılarını dinlemeyi ihmal etmedi.

Valilikteki törende Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Lokman Ekinci ve Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu ile ilk kez tokalaştı. Kutlamalar, Atatürk Stadyumu'nda yapılan resmi geçit tören ardından sona erdi.