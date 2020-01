Hakkari'de bazı bölgeler 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari’nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde bazı alanlar, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, bölgedeki vatandaşların PKK’nın eylemleri nedeniyle mağduriyet yaşadığı ifade edildi.

“Bu eylemler neticesinde vatandaşların, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı” belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, bazı alanlarda "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksekova ve Şemdinli İlçesi sınırlarında bulunan, Güney Bölgesi (Kamışlık Köyü, Beşpınar Köyü, Karabağ Köyü, Yürekli Köyü, Kırmızı Yayla Bölgesi, Kanirahank Mahallesi, Beyaz Tepe, Korgan Köyü güneyi, Tuz Tepe, Kilise Mahallesi, Çimentepe güneyi, Derabi Mahallesi kuzeyi, Öncü Mahallesi batısı, Düzhark mevki, Meydantepe güneyi, Yeşilbayır Köyü kuzeyi, Nugaylan Tepe, Aktütün Köyü kuzey batısı, Herki Deresi doğusu, Üzümkıran Köyü batısı, Ömerkuyusu Tepe, Beravyi Pınar Mevkii güneyi, Dolavatin Tepe güneyi, Şeyhmaman Geçiti, Ünlüce Mevkii, Binlis Tepe, Hisar Dağları, Güney Mahallesi, Gelük Yaylası, Rejgar Dağı, Berkal Dağı, Hangikaya Tepe, Buzul Dağı, Dağlıca güneyi, Kılavuz Mahallesi güneyi, Çayırlı Mahallesi güneyi, Korucuk Mahallesi güneyi, Gürkavak Mahallesi güneyi, Tokağaç Mahallesi güneyi, Geçkan Mahallesi güneyi, Beşpınar Mahallesi güneyi, Karadağ Mahallesi güneyi, Yürekli Mahallesi güneyi, Güzelkonak Köyü batısı kuzeyi arasında kalan bölge) ile Kuzey Bölgesi (Ortaklar Mahallesi kuzeyi, Buzul Dağı, Beyaz Dağ, Büyükçiftlik Köyü batısı, Kamışlık Köyü batısı, Tokağaç Mahallesi kuzeyi, İkizlen Mahallesi kuzeyi, Ortakçı Mahallesi kuzeyi, Mezra Mahallesi kuzeyi, Gürkavak Köyü kuzeyi, Hazyan Mahallesi batısı, Taşyazı Mahallesi doğusu, Yukurı Tarlacık Mahallesi kuzeyi, Erbaş Mahallesi batısı, Köşk Önü kuzeyi, Pınargözü doğusu, Kışlacık Mahallesi kuzeyi, İnceyol Mahallesi batısı, Sürekli Mahallesi batısı, Yeşiltaş kuzeyi, Çubuklu kuzeyi, Balkaya ve Ortaklar kuzeyi arasında kalan bölge) 06 Eylül 2015 günü saat 00:00:01'den, 20 Eylül 2015 günü saat 23.59.59'a kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır.''