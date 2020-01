Hakkari'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari'de bazı alanlar 17 Haziran-01 Temmuz 2016 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır.

Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar.Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.



Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince;Merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova İlçeleri sınırlarında bulunan Koryürek - Samanlı Bölgesi (Samanlı Mah.-94/5-94/7 Batısı, Kıytikkara T.-Koryürek Mah. Güneyi, arasında kalan bölge)

Mehendi Bölgesi (Aslan Dağı güneyi, Beyyurdu batısı, 2148 Rakımlı Tepe batısı, Akpınar Dağı batısı, Leylek Dağı kuzeyi, Verimsiz Toprak mevkii ve Herki Deresi doğusu arasında kalan bölge (Aktütün Mahallesi, Dereyanı Mahallesi, Konur Köyü, Uğuraçan Köyü ve Yeşilbayır Mahallesi yerleşim birimleri hariç)Işıklı-Kavuşak Bölgesi (Kızıl Kayalığı, Zahine Kayalığı Doğusu, Güzeldere Mah., Kazan Güneyi, Kaynak Mah., Başak Mah., Depi T., Kayalıpınar Mevkii, Pınarlı Mah., Gezgin T., Dutluca Mah., Bey Mah., Hasköy Mah, arasında kalan bölge)

Küçe T. - Meydan T. – Yayla T.-2792 Rk.T.- Müzgikaya T. Bölgesi (Yumrutaş Mah.Güneyi, Arpalı T.Doğusu, Üçpınar T., 2954 Rk.T.(Karacadağ), Müzgi T., 2792 Rk.T. batısı, Yukarıtülören Y. Doğusu, Uluyol Mah. Kuzeyi arasında kalan bölge)

Sipendere T.-İskender Sırtları-2904 Rk.T. Bölgesi (Sipendere T., İskender T., Süpürge T. Güneyi, Beşevler Mah. Kuzeyi, Güldalı köyü kuzeyi arasında kalan bölge)Beyaz Y.-Bala Y.-Arsen Kapısı-Eski KırıkdağBölgesi (Deryaalsan T. Kuzeyi, Küçükmirhamza T., Gonalkaya T., Kandil Dağı, Teke Dağı, Küçüksose T., Kriserbaşı T., Su Mah., Çiçek Dağı, Karisen Deresi Güneyi, Halil T., Sümbül Dağı, Çarçola Yaylası, Kargölü Mvk. arasında kalan bölge)

Otluca Kışlası Bölgesi (Tümsek M.Kuzeyi, Beresi Tepe, Tuma Tepe, 2872 Rk.T., 2939 Rk.T., Teterhan Sırtı Güneyi, Kuzu Tepe, 2729 Rk.Tepe, 2837 Rk. Tepe, Bilmizit Mevkii, Kelmih Tepe, Bilmez Tepe, Nergiz Tepe, Yıldız Tepe, Şive Kör Dağı, Çalagamış Tepe, Yukarı Otluca Mah.Batısı, Uyanık Mah., Kuzeyi, Düzce Mah.Kuzeyi arasında kalan bölge)

Bas Tepe Bölgesi (Yukarı Mezra Mah.Kuzeyi, Beygabir Tepe, 2081 Rk.T., Çalık Mah.Batısı, Güzelköy Mah. Güneyi, Beruş Tepe, Sarıkaya Mah.Güneyi, Çalagamış Tepe Doğusu, Mezraa Mah. Kuzeyi arasında kalan bölge)

Keşe Tepe Özel Güvenlik Bölgesi (Mezra Mah.Batısı, 2422 Rk.T. Güneyi, Vatan Tepe Batısı, 2954 Rk.T.Kuzeyi, Çalık Mah. arasında kalan bölge)17 Haziran 2016 günü saat 00:00:01’den 01 Temmuz 2016 günü saat 23:59:59’a kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."