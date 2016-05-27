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Hakkari'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari Valiliği, 11 Haziran tarihine kadar giriş yapılması yasaklanan bölgeleri açıkladı

27 Mayıs 2016 22:10

Hakkari Valiliği, merkez ilçe sınırları içerisinde bazı alanların 'Özel Güvenlik Bölgesi' olduğunu duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince merkez ilçe sınırlarında bulunan Kilile Tepe ve Cernil Tepe bölgeleri, Ganizark mevkii, Bulhari Tepe bölgesi, Busindi Dağı bölgesi, Keçilik Dağı, Kokulu Tepe, Karakaya mevkii, Şine Köprüsü güneyi, Neçe sırtı ve Elma Kapı sırtı, 28 Mayıs 2016 günü saat 00.00.01’den 11 Haziran 2016 günü saat 23.59.59’a kadar ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır” denildi.

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