Hakkari'de Atatürk büstüne ve askeri lojmanlara saldırı

T24 - Hakkari'de, Demokratik Toplum Partisince (DTP) düzenlenen mitingin ardından izinsiz yürüyüş yapan göstericiler, Atatürk heykeli ve askeri lojmanlara saldırdı.



Hakkari’de DTP’nin düzenlediği ‘Barış ve Demokrasi Yürüyüşü’nde yine olaylar çıktı. Parti binası önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, Belediye binası önüne kadar yürüdü. Yapılan basın açıklamasının ardından dağılan bir grubun polise taş atmaya başlaması üzerin olaylar başladı. Polis göstericileri basınçlı su ve göz yaşartıcı bomba kullanarak dağıtmaya çalışırken, askeri lojmanların taşlanması sırasında ise askerler grubun dağılması için havaya ateş açtı.

Hakkari bugün yine güne gergin başladı. Fırın ve eczaneler dışında tüm iş yerlerlerinin kapalı olduğu Hakkari’de kalabalık, DTP il binası önünde toplandı. Ardından da sloganlar atılarak yürüyüşe geçildi. Yürüyüşe DTP’li Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, DTP İl Başkanı Hivzulah Kansu ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Kalabalık Belediye önüne kadar geldikten sonra, burada da basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı, DTP il yöneticilerinden Haluk Bor okudu.

‘Sessizce dağılın' dedi dinleyen olmadı



DTP’li Bor, okuduğu basın açıklamasının ardından, kalabalığın sessizce dağılmasını istedi. Hiç kimsenin pravakasyona gelmesini istemediklerini, herkesin sessizce dağılmasını beklediklerini, kepenklerini kapatarak duyarlılık gösteren esnafın da işyerlerini açmaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine dağılımlar başladı.

Dağılımın ilk anında yüzleri kapalı bir grup, gerginlik çıkarmak istedi. Bu gruba DTP’liler engel oldu. Ancak kalabalığın Cumhuriyet ve Bulvar caddelerine doğru ilerlemesinden kısa bir süre sonra, bir grup önce mobese kameralarını, ardından da polisi taşlamaya başlayınca olaylar çıktı.

Atatür büstü ve askeri lojmanları taşladılar



Kentin bir çok noktasını adeta savaş alanına çeviren göstericiler, güzergahları üzerinde bulunan Atatürk Büstü, askeri lojmanlar, Öğretmenevi ve dershaneleri de taş yağmuruna tuttu. Polis göstericileri basınçlı su, göz yaşartıcı bomba kullanarak dağıtmaya çalışırken, askeri lojmanlarda bulunan askerler ise taş atan gruba önce lojmanların içerisinde bulunan itfaiye aracıyla su sıkarak ardından da havaya ateş açarak dağıtmaya çalıştı. Göstericiler ise taş ve havai fişeklerle karşılık verdi.

Polisin zırhlı araçlarla gelmesi üzerine buradaki gösterici gurup sokak aralarına doğru kaçmaya başladı. Kentin bir çok noktasında halen olaylar devam ediyor. Bu arada gösteriler sırasında AK Parti binasının zarar görmemesi için de polis geniş güvenlik önlemi aldı.

