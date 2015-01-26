Hakkari'de askerin vurduğu genç hayatını kaybetti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınır hattında bulunan Samanlı (Mavan) köyünde halk arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmaya müdahale için gelen askerlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Nejdet Yaman askeri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirildi.



ANF'de yer alan habere göre, hastaneye ulaştırıldığında kalbi duran Yaman'a kalp masajı yapıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Yaman'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın nasıl yaşandığına ilişkin bilgi veren ağabey Fazıl Yaman, "Köyde oturuyorduk. Askerler ateş açtığında tepki gösterdik. Yarbay Ali Biter adlı komutan, 'Vur emrini ben verdim' diye bize çıkıştı. Sonra biz yaralıyı hastaneye kaldırmak istedik, ama müdahale ettiler. Gaz bombaları sıktılar. Sonra kurşun yağdırdılar. Birçok kişi ölümden döndü" dedi.

Olaya dair Yüksekova Devlet Hastanesi'nde haber takibi yapan DİHA muhabirlerine engel olan özel güvenlik görevlileri, kameraları zorla alarak DİHA muhabirlerinin olaya dair çektiği görüntüleri sildi.