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Hakkâri'de askerin uyarı ateşiyle vurulan bir kişi yaşamını yitirdi

Hakkâri Valiliği yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı

17 Ekim 2017 03:29

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde askerlerin uyarı ateşiyle vurulan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hakkâri Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Tütünlü köyü bölgesinde, teröristleri etkisiz hale getirmek ve kaçakçılığı önlemekle görevlendirilen hudut emniyet unsurlarınca, 14 Ekim 2017 günü saat 23.05'te termal cihazlarla ısı kaynağı tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Termal cihazlarla tespit edilen ısı kaynağının kanun dışı bir faaliyetin belirtisi olabileceği değerlendirilerek yapılan ikazlar ve ardından gerçekleştirilen uyarı ateşineticesinde, Şemdinli Tütünlü nüfusuna kayıtlı Adem Koyuncu isimli şahıs yaralanmıştır. 112 acil ambulansı ile Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir."

Açıklamada, olayla ilgili Şemdinli Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan adli tahkikat ve işlemlerin devam ettiği de vurgulandı. 

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