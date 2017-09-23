Hakkâri'de askeri üsse saldırı; 1 asker şehit

Hakkâri'de Irak tarafından PKK'lılarca düzenlenen saldırıda 1 asker ve 1 sivil şehit oldu. Saldırıda 2 asker de yaralandı.



Hakkâri Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tekeli Taburu'na bağlı 2867 rakımlı tepeye sınırın Irak tarafından PKK mensuplarınca saldırı düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yapılan havan, roket ve doçka atışı sonucu modüler üs bölgesi çalışmasında görevli bir işçi, bölge emniyetinden sorumlu bir askeri personel şehit olmuş, 2 askeri personel yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavileri, sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmış olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."