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Hakkâri'de askeri üsse saldırı; 1 asker şehit

Saldırıda 2 asker yaralandı

23 Eylül 2017 22:10

Hakkâri'de Irak tarafından PKK'lılarca düzenlenen saldırıda 1 asker ve 1 sivil şehit oldu. Saldırıda 2 asker de yaralandı.


Hakkâri Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tekeli Taburu'na bağlı 2867 rakımlı tepeye sınırın Irak tarafından PKK mensuplarınca saldırı düzenlendiği belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan havan, roket ve doçka atışı sonucu modüler üs bölgesi çalışmasında görevli bir işçi, bölge emniyetinden sorumlu bir askeri personel şehit olmuş, 2 askeri personel yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavileri, sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmış olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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