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Hakkâri'de askeri üs bölgesine havan saldırısı: 3 yaralı

Hakkâri'nin Çukurca İlçesi'nde, askeri üs bölgesine düzenlenen havanlı saldırıda 3 askerin yaralandığı belirtildi

22 Ocak 2018 20:10

Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki Gezgintepe askeri üs bölgesine PKK'lılar tarafından Irak tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker yaralandı. 

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca’da bulunan Gezgintepe askeri üs bölgesine PKK'lılar tarafından, sınırın Irak tarafından havanlı saldırı yapıldı.

Saldırıda 3 asker, şarapnel parçalarından hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askerler helikopterle Fatih Kışlası'na, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Bölgede teröristlerin etkisiz hale getrilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı. (DHA)

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