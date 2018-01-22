Hakkâri'de askeri üs bölgesine havan saldırısı: 3 yaralı

Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki Gezgintepe askeri üs bölgesine PKK'lılar tarafından Irak tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker yaralandı.
Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca’da bulunan Gezgintepe askeri üs bölgesine PKK'lılar tarafından, sınırın Irak tarafından havanlı saldırı yapıldı.
Saldırıda 3 asker, şarapnel parçalarından hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askerler helikopterle Fatih Kışlası'na, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Bölgede teröristlerin etkisiz hale getrilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı. (DHA)