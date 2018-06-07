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Hakkari'de askeri konvoya saldırı

Patlama sonucu 4 askeri personelin hafif yaralandığı aktarıldı

07 Haziran 2018 04:21

Hakkari'de PKK'lılarca yola döşenen patlayıcının, askeri konvoyun geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 asker hafif şekilde yaralandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün saat 21.30 sıralarında Çukurca ilçesinden merkez istikametine seyir halindeki askeri konvoyun Ağaçdibi köyü yol ayrımından geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Patlama sonucu 4 askeri personelin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

 

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