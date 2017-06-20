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Hakkari'de askeri konvoya roketli saldırı: 1 yüzbaşı şehit, 5 asker yaralı!

"Yaralan kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmişlerdir"

20 Haziran 2017 10:48

Hakkari-Çukurca Karayolu'nda askeri konvoyun Van'a intikali sırasında PKK'lılar tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 yüzbaşı şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

Saldırı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"19 Haziran 2017 tarihinde 23.00 sularında Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personelin Çukurca'dan Van'a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralan kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmişlerdir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
 

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