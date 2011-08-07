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Hakkari'de askeri konvoya roketli saldırı

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde bir grup PKK’lı tarafından askeri araç konvoyuna roketli saldırı yapıldı.

07 Ağustos 2011 03:00

T24 - Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde bir grup PKK’lı tarafından askeri araç konvoyuna roketli saldırı yapıldı. Saldırıda ilk belirlemelere can kaybı ve yaralananın olmadığı belirtildi. 

Askeri konvoya roketli saldırı

Şemdinil İlçesi'nden Derecik bölgesindeki sınır birliklerine asker ve mühimmat taşıyan askeri araç konvoyuna bugün saat 20.30 sıralarında Bağlar köyü yakınlarında bir grup PKK' lı roketatarla saldırdı. Saldırı esnasında herhangi bir can kaybı ve yaralanın olmadığı belirtilirken, bölgeye çok sayında güvenlik güçleri takviye edilerek, PKK'lılara yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.


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